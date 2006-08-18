«Ньюкасл» нашел форварда, похожего на Шевченко

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" намеревается приобрести форварда питерского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова за 6 миллионов фунтов ($11,3 миллиона). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую газету The Mirror.



Газета пишет, что председатель правления "Ньюкасла" Фредди Шеферд отправил делегацию в Россию для просмотра 23-летнего форварда, которого сравнивают с Андреем Шевченко.



Напомним, что в июне этого года появилась информация, что Кержаков, скорее всего, начнет следующий сезон на Пиренеях. Переговоры между "Зенитом" и "Севильей" тогда сдвинулись с мертвой точки: "Зенит", поначалу требовавший за форварда 12 миллионов евро, поумерил свои аппетиты на треть, и опустил цену за Александра до восьми миллионов. "Севилья" же была готова раскошелиться всего на шесть миллионов евро, передает NEWSru.com.



Зимой этого года Кержаковым интересовались англичане. Руководство "Зенита" тогда отказало английскому "Тоттенхэму", хотя лондонский клуб и предлагал 12 миллионов евро - "рекордно высокую сумму за игрока, который не участвует в чемпионате мира, не является призером национального чемпионата и не входит в группу его бомбардиров". Новые хозяева питерского клуба - компания "Газпром" - не захотели терять такого нападающего.