Прокуратура занялась арбитром, обидевшим «Спартак»

Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ начала проверку фактов необъективного и предвзятого судейства футбольного матча «Томь» - «Спартак» (Москва) 16 июля 2006 года, сообщает РБК.



Поводом проверки послужило письмо Председателя комиссии Госдумы РФ по противодействию коррупции Михаила Гришанкова на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.



Напомним, что скандал в российском футболе, связанный с откровенно провальным судейством Павла Кулалаева поединка 11-го тура «Томь» – «Спартак» (Москва) разразился после того, как руководство красно-белых обратилось к руководству РФС и КФА с требованием провести расследование данного инцидента.



После такого обращения стало окончательно ясно: «Спартак» намерен отстаивать свои права до конца. Напомним также, что руководство красно-белых потребовало начать уголовное преследование арбитра Кулалаева.