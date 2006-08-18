Гребля. ЧМ. Украинцы выходят в финал

В венгерском Сегеде на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ сегодня определяются финалисты состязаний на дистанции 1000 метров.



Из украинских участников в финал "А" сегодня удалось пробиться только каноэ-двойке Максима Прокопенко и Сергея Безуглого. Во втором полуфинале наши гребцы показали второй результат (3:54.282 мин) и теперь завтра будут вести борьбу за медали чемпионата мира, передает «Наш спорт».



Самую малость не хватило для выхода в финал "А" нашей байдарке-двойке Виталия Епишкина и Бориса Маркина (украинцы заняли 4 место, в финал "А" выходила первая тройка) и Владиславу Терещенко, который в состязаниях байдарок-одиночек занял 3 место но выступать завтра будет в финале "В".



У женщин наша Алла Присяжнюк добилась права выступать завтра в финале "В".



Неудача постигла в полуфинальных состязаниях Виктора Недашковского. Наш каноист вчера уверенно классифицировался в полуфинал, но сегодня не смог завоевать места ни в "А", ни в "В" финале.