В «Челси» непредвиденная замена

Новичок «Челси» Михаэль Баллак, получивший травму бедра, пропустит стартовый матч английской премьер-лиги против «Манчестер Сити».



Возможно, капитана сборной Германии заменит 20-летний француз Лассана Дьярра. Дьярра уже выходил на замену в нескольких матчах, а в ближайшее воскресенье готов дебютировать в стартовом составе чемпионов Англии.



«Я еще не знаю, буду ли играть, но я готов заменить Баллака», - заявил Лассана. Жозе Моуринью рассчитывает в новом сезоне на игрока олимпийской сборной Франции, и настоял на том, чтоб Дьярра не отдавали в аренду французскому «Нанту», передает СПОРТ СЕГОДНЯ.