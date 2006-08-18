Шарапова используют, чтобы «всем было здорово»

Один из крупнейших производителей спортивной одежды Nike выпустил первый рекламный ролик, главной героиней которого стала российская теннисистка Мария Шарапова.



Выход проекта приурочен к стартующему 28 августа Открытому чемпионату США по теннису - действие клипа разворачивается в Нью-Йорке, передает «Лента.ru».



По сюжету, описанному в пресс-релизе Nike, Шарапова добирается из отеля до стадиона имени Артура Эша (центральная арена турнира US Open), создавая хорошее настроение у всех, с кем она встречается по пути. Увидев спортсменку, люди начинают петь I Feel Pretty ("Мне так здорово"), и в конце концов эту песню исполняет заполненный зрителями стадион.



Болельщики замолкают только тогда, когда Шарапова наносит мощный удар по мячу и издает ставший узнаваемым стон. По задумке авторов ролика, он должен показать, что за женственностью одетой в продукцию Nike Шараповой скрываются сила и жажда победы.



Отметим, что в клипе Шарапову впервые можно будет увидеть одетой в новое спортивное платье Nike, созданное специально для участия в Открытом чемпионате США. Россиянка не раз подчеркивала, что делает на последний в этом году турнир из серии "Большого шлема" особую ставку.