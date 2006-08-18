Формула-1. Шумахера обозвали лживым пилотом

Жак Вильнев считает, что Михаэль Шумахер регулярно врет своим болельщикам и остальным пилотам, сообщает The Guardian.



В интервью журналу F1 Racing Вильнев обвинил Шумахера в "грязном" поведении во время гонок, а также в отсутствии мужества признать свои ошибки, передает «Лента.ru».

По словам Вильнева, как гонщик Михаэль Шумахер ничем не лучше таких пилотов, как Аэртон Сенна или Ален Прост. Однако, в отличие от этих гонщиков, Шумахер регулярно обманывает своих болельщиков и допускает "грязные" приемы на трассе.



Примером истинной сущности Шумахера Вильнев считает инцидент, произошедший во время квалификации в Монако. Тогда Шумахер, закончив квалификационный круг, допустил ошибку на трассе и остановил свой болид, что лишило остальных пилотов возможности улучшить свое время. Позднее стюарды обвинили Шумахера в неспортивном поведении, однако сам семикратный чемпион мира отвергал все обвинения.

Как только Шумахер закончит свою карьеру, его забудут, считает Вильнев. В отличие от него, Аэртона Сенну и Алена Проста болельщики будут помнить всегда, так как эти пилоты были настоящими, а не лживыми героями Формулы-1.



Стоит напомнить, что в 1997 года Шумахер спровоцировал аварию, которая могла помешать Жаку Вильневу выиграть его чемпионский титул. В финальной гонке чемпионата Вильнев обгонял Шумахера, когда тот специально врезался в его машину, чтобы помешать канадцу финишировать. Из-за этого инцидента Шумахер был лишен всех очков, заработанных в сезоне.