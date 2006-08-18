Российскому форварду «заплатили» тортом

Председатель Томской областной думы Борис Мальцев в присутствии игроков и тренеров футбольного клуба "Томь" вручил нападающему Павлу Погребняку большой торт за гол, который он забил в составе сборной России в ворота команды Латвии.



Как сообщает официальный сайт томского клуба, торт выполнен в виде футбольного поля с игроками двух команд. Наставник "Томи" Валерий Петраков пожелал Погребняку и дальше забивать в составе сборной России и получать вдвое и втрое большие торты, передает «Лента.ru».

Стоит отметить, что матч со сборной Латвии стал для Павла Погребняка дебютным в составе национальной команды. Победный гол в ворота латвийских футболистов он забил на третьей добавленной минуте игры после комбинации с участием Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.



"Я все сделал по ситуации. Когда идет пас на нападающего, под него нужно открываться. Аршавин выполнил хорошую подачу на Павлюченко, у меня было предчувствие, что Рома выиграет этот мяч, и я побежал в то место, куда он должен был прилететь. Туда мяч, собственно, и упал", - прокомментировал свой успех Павел Погребняк.