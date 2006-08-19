Бокс. Холифилд вернулся и победил

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд одержал нетрудную победу в бою против своего соотечественника Джереми Бейтса перед 10-тысячной аудиторией даллаского «American Airlines Center».



43-летний Холифилд вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва и трех поражений подряд. Во втором раунде Холифилд провел серию ударов, после которых Бейтс повис на канатах, и рефери Рафаэль Рамос остановил бой. Для Бейтса это поражение стал третьим подряд, передает «Советский Спорт».



Отметим также, что бой между тяжеловесами Василием Жировым и Сэмом Солиманом в калифорнийском отеле «Pechanga Resort» не состоялся из-за болезни обоих боксеров. Вместо него прошел бой между Энрике Орнеласом и Раулем Муньосом.