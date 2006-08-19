В «Челси» очередное преобретение

«Челси» согласовал с «Гамбургом» условия перехода голландского защитника Халида Булахруза. Футболист, который входил в сборную Голландии на чемпионате мира-2006, в этот уик-энд приедет в Лондон для обсуждения личных условий контракта и прохождения медосмотра, сообщает официальный сайт ФК «Челси».



Финансовые условия трансфера не разглашаются. Как утверждает «Рейтер», покупка Булахруза говорит о том, что «Челси» готов отпустить Уильяма Галласа. Также сообщается, что «аристократы» хотят приобрести защитника «Арсенала» и сборной Англии Эшли Коула, за которого «канонирам» было предложено 16,5 миллионов фунтов стерлингов.