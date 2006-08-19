Шевченко не признали лучшим нападающим

Английские букмекеры опубликовали линию ставок, касающихся спора за звание лучшего бомбардира стартующего 19 августа чемпионата местной премьер-лиги. Звездный новичок "Челси" Андрей Шевченко, по мнению букмекерских контор, не является главным фаворитом, серьезно уступая форварду "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри.



Ставки на француза принимаются из расчета 2/1 или 5/2, в то время как на Шевченко - от 9/2 до 7/2. Тем не менее, аналитики оценивают нынешнее положение Шевченко как высокое. Украинец уже успел провести один официальный матч (на Суперкубок Англии) и сразу же отметился голом. "Челси", однако, уступил "Ливерпулю" - 1:2.



Позади Шевченко в списках букмекеров остались такие звезды нападения как Уэйн Руни ("МЮ"), Крэйг Беллами ("Ливерпуль"), Луи Саа ("МЮ"), Димитар Бербатов ("Тоттенхэм") и Дидье Дрогба ("Челси"). Отметим, что клуб Шевченко, "Челси", является главным фаворитом букмекерских контор в борьбе за титул чемпиона Англии.



Очередное первенство премьер-лиги стартует 19 августа. В субботу состоятся восемь матчей, самыми интересными из которых считаются "Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль", "Арсенал" - "Астон Вилла" и "Болтон" - "Тоттенхэм". Центральные встречи первого тура вынесены на воскресенье: "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм", "Челси" - "Манчестер Сити", передает «Лента.ru».