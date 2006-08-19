Киевский «Аресенал» купит Парцхаладзе?

Как стало известно «Нашему спорту», известный бизнесмен и политик Лев Парцхаладзе выразил некую заинтересованость в покупке футбольного клуба "Арсенал".



На днях он обратился к одной консалтинговой компании с просьбой просчитать возможную стоимость 80 процентов акций клуба и стратегию дальнейшенго развития команды. По словам нашего источника, если цена и перспективы развития "Арсенала" прельстят Парцхаладзе, то он начнет официальные переговоры с городскими властями.



Согласно рейтингам журнала "Корреспондент", Лев Парцхаладзе входит в 20 самых богатых и 100 самых влиятельных людей Украины. Свой капитал он заработап на строительстве. Принадлежащая ему компания "21 век" стала за несколько лет крупнейшей частной фирмой на рынке недвижимости.