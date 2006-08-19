Шарапова отказала и «попала на деньги»

Руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Ларри Скотт объявил о том, что россиянка Мария Шарапова будет оштрафована на 150 тысяч долларов (118 тысяч евро) за отказ принять участие на турнире первой категории Rogers Cup, который проходит в Монреале.



Эта сумма будет вычтена из денег, заработанных Шараповой по итогам сезона.



Российская теннисистка наказана за то, что о своем решении не играть на турнире в Монреале она сообщила организаторам уже после того, как были объявлены результаты официальной жеребьевки Rogers Cup.

Напомним, что Шарапова приняла решение об отказе от участия в монреальском турнире после поражения в полуфинале турнира в Лос-Анджелесе от Елены Дементьевой, мотивировав свое решение усталостью.



"Я сожалею, что мне приходится отказаться от участия в этом турнире, но я чувствую, что мое тело не готово еще одну неделю провести в том напряженном ритме, который требуется на турнире такого уровня", - сообщила Шарапова, передает «Лента.ru».