Спринт. Пауэлл повторил мировой рекорд

Ямайский спринтер Асафа Пауэлл в третий раз в своей карьере показал самые быстрые в мире секунды в беге на дистанции 100 метров. 23-летний обладатель мирового рекорда – 9,77 секунды – на соревнованиях "Золотой лиги" в Цюрихе показал такой же результат.



"Я планировал сегодня пробежать быстро, но даже не думал, что сумею показать такой результат, - заявил после окончания забега Пауэлл. – Никто в мире не повторял мировой рекорд три раза", передает «Лента.ru».



Стоит отметить, что впервые Пауэлл пробежал стометровку за 9,77 14 июня 2005 года на Олимпийском стадионе в Афинах. 11 июня нынешнего года он повторил этот результат в английском Гейтсхэде. За 9,77 пробегал дистанцию и американец Джастин Гэтлин, который в ближайшее время может быть дисквалифицирован за употребление допинга.