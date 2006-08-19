«Зенит» купит форварда «Ювентуса»?

"Зенит" проявляет интерес к форварду "Ювентуса" Марсело Салайете. Самого игрока сборной Уругвая устраивают условия, предложенные петербуржцами, а вот руководство его нынешнего клуба якобы не удовлетворено размером предлагаемой компенсации.



Реакции Салайеты на эту информацию пока нет, передает «Утро.ru». В минувшем сезоне 27-летний уругваец провел в серии А 16 матчей, забив 1 гол. Еще три мяча на его счету в Лиге чемпионов. Кроме "Ювентуса", в котором Салайета провел с перерывами в общей сложности семь сезонов, он выступал в Европе за итальянские "Эмполи" и "Перуджу", а также испанскую "Севилью".