«Милан» готовит место для Роналдо

Матч в Белграде не только определит предстоящий сезон "Милана", но и даст ответ – появятся в стане россонери новые игроки или нет. И первый в списке потенциальных новичков – Роналдо.

Адриано Галлиани и Арьедо Брайда связывались с форвардом "Реала" по телефону, чтобы узнать о том, готов ли он покинуть Мадрид. Идея приобрести "Феномена" не нова, еще год назад ходили слухи о том, что "Милан" желает купить бразильца. В "Реале" божатся, что Роналдо не покинет клуб, однако это может быть просто элемент стратегии. "Милан" тоже клялся, что Шевченко останется в команде, и все знают, чем это кончилось.



Еще один немаловажный момент – желания самого Роналдо. Он хотел бы вернуться в Италию. Но его по-прежнему любят в "Интере", ему было бы трудно опять переехать в Милан, но уже в другой клуб. Тем не менее, переговоры в разгаре, чему свидетельством телефонные звонки и поездки в Мадрид. У "Милана" еще есть несколько дней, чтобы поработать на трансферном рынке. Если только "Црвена Звезда" не преподнесет болельщикам россонери худший из сюрпризов, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.