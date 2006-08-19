Малкин назвал причину своего побега из России

Центральный нападающий хоккейной сборной России Евгений Малкин, 12 августа сбежавший из расположения магнитогорского "Металлурга", а 18 августа объявившийся в США, в интервью канадскому агентству TSN рассказал, что единственной причиной его побега было желание играть в НХЛ.



Малкин отметил, что не испытывает неприязни к руководству своей бывшей команды и поблагодарил "Металлург" за все то, что клуб сделал для него в прошедшие годы.



"Я ничего не имею против "Металлурга", в котором вырос как игрок. Но я очень хотел играть в нынешнем сезоне в НХЛ, - сказал Малкин. – В последние дни мне было очень сложно, я находился под большим психологическим давлением. Я очень переживал, не столько за себя, сколько за свою семью".

Малкин отметил, что он направил в "Металлург" заявление об увольнении по собственному желанию. Хоккеист рассказал, что он останется в Лос-Анджелесе, где находится в настоящее время, до 28 августа, когда истечет двухнедельных срок с момента подачи заявления об увольнении.



После этого он намерен начать полноценную подготовку к сезону в составе "Питтсбург Пингвинз" – переговоры с этим клубом о подписании контракта Малкин сейчас ведет. "Я хочу начать подготовку как можно скорее. То, что произошло, никак не помешает моей работе в тренировочном лагере", - передает слова форварда «Лента.ru».