Тайсон снова выходит в ринг

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон ведет переговоры о проведении десяти выставочных поединков в Лас-Вегасе, пишет издание Las Vegas Review-Journal. В ближайшее время 40-летний спортсмен планирует приступить к тренировкам. Но о потенциальных соперниках "Железного Майка" пока ничего не известно.



Сам боксер пока не давал никаких комментариев, но источники в его окружении утверждают, что на этой неделе состоится пресс-конференция с участием Тайсона и руководством компании Pride, которая намерена выступить организатором выставочных поединков знаменитого боксера. Эта компания занимается организацией боев по смешанным единоборствам и для продвижения своего проекта намерена привлечь Тайсона, передает «Спорт Экспресс».



В последний раз Тайсон выходил на ринг 11 июня 2006 года, когда после шестого раунда отказался продолжать бой с ирландцем Кевином Макбрайдом. После этого легендарный боксер, который в 20 лет стал самым юным в истории чемпионом-супертяжеловесом, заявил о завершении своей спортивной карьеры.