Бокс. Маскаева хочет побить Питер

В преддверии своего боя с американцем Джеймсом Тоуни нигерийский боксер Сэмюэл Питер заявил, что, хотя он и считает Тоуни более серьезным соперником, чем всех, с кем ему доводилось выходить на ринг до этого, он уверен в своих силах.



"Я просто выйду ни ринг и сделаю то, что должен сделать. Не думаю, что у него достаточно сил для нанесения мне какого-то вреда, но и я не могу обещать свою непременную победу нокаутом, - сказал Питер. - Я видел, как Джеймс выглядел в поединке против Рахмана, которого по габаритам можно сравнить со мной. Ничего особенного. Абсолютно справедливая ничья в бою, где Тоуни был явно не в лучшей своей форме", передает «Спорт Экспресс».



Кроме того, Питер уже начал строить планы на свое будущее после поединка с Тоуни. "После того как я побью его, я буду готов встретиться с любым из чемпионов, которые по-прежнему меня избегают, - заявил Питер. - Надеюсь, этого не сделает Маскаев, с которым бы я хотел встретиться больше всего".