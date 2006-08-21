«Маккаби» в Киеве отомстит «Ливерпулю» не только на поле

Представители «Маккаби» из Хайфы, которому во вторник в Киеве (по решению УЕФА из-за тревожной обстановке в Израиле матч состоится в столице Украины) предстоит ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, заявили, что собираются обеспечить английскому «Ливерпулю» «теплый прием» в ответ на то, как соперник встретил их в первом матче, сообщает газета «Гааретц».



В заявлении говорится, что «Ливерпуль» накануне матча покрасил раздевалку гостей, от чего в ней стоял ужасный запах, который мешал команде готовиться. Также во время последней тренировки «Маккаби» на «Энфилд Роуде» на стадионе на целый час был выключен свет. А после матча пресс-конференция с участием главных тренеров команд была резко сокращена, когда свои вопросы начали задавать израильские журналисты. В ответ представители «Маккаби» собираются завершить тренировку англичан точно спустя час, а вопросы английских журналистов обрывать на середине предложения, передает «Советский Спорт».