Суперкубок Испании завоевала «Барселона»

В Испании на стадионе «Ноу Камп» состоялся второй матч за Суперкубок страны, в котором «Барселона» принимала «Эспаньол». Первая дуэль этих двух клубов, прошедшая в четверг, ознаменовалась минимальной победой «Барсы».



Во втором матче «гранатово-синие» чувствовали себя более раскрепощено и «нокаутировали» соперника, передает «Советский Спорт».



Суперкубок Испании. Второй матч



«Барселона» - «Эспаньол» - 3:0 (2:0)



Голы: Хави, 2. Деку, 13, 62



«Барелона»: Хоркера, Беллетти, Мотта (Иньеста, 68), Маркес (Тюрам, 46), Пуйоль, Хави, Это'О (Гудьонсен, 46), Роналдиньо, Ван Бронхорст, Месси, Деку



«Эспаньол»: Камени, Лакрус (Торрехон, 58), Серхио Санчес, Кошта, Пандиани, Сабалета, Фредсон, Мойя (Риера, 62), Руфете, Коро (Луис Гарсия, 58), Харке



Предупреждения: Мотта, 40 - Лакрус, 32. Пандиани, 46. Харке, 64



Первый матч - 1:0