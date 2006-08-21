Ляхович направил Кличко оскорбительное письмо

Белорусский боксер-супертяжеловес, чемпион по версии WBO Сергей Ляхович, не оставляет надежды провести поединок с кем-то из чемпионов по другим версиям.



На этих выходных Ляхович распространил открытое письмо, в котором предлагает чемпиону IBF украинцу Владимиру Кличко провести с ним поединок 11 ноября.



«Я Белый Волк и мне необходимо мясо! Ты вызывал Лэймона Брюстера, когда тот был в больнице, а теперь ты хочешь поединка с Олегом Маскаевым, который только что провел тяжелый 12-раундный бой и которому нужно восстановиться. Или ты считаешь, что это показывает твою храбрость?», передает СпортОнлайн.



«Почему ты не хочешь встретится 11 ноября? Я уверен, что наш поединок показал бы, кто на данный момент является чемпионом. Ты же еще в прошлом году очень хотел поединка со мной - так почему же не хочешь его сейчас? После того как ты увидел, что я сделал с Брюстером ты боишься что тоже самое я сделаю и с тобой?.. »



«Сразись с парнем, который побил парня, который побил тебя. Или ты ищешь легкий способ быть чемпионом?», - говорится в письме.