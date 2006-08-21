Гребля. ЧМ. Украина завоевала 4 медали

Два серебра и две бронзы с таким наградным "уловом" возвращаются украинские спортсмены из венгерского Сегеда, с чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.



Первую медаль чемпионата мира нашей команде принесли Сергей Безуглый и Максим Прокопенко, которые на дистанции 1000 метров в заездах каноэ-двоек стали бронзовыми призёрами 35-го чемпионата мира. Юрий Чебан вчера занял 2 место в состязаниях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. Лидер украинской команды проиграл только титулованному россиянину Максиму Опалеву.



Валентин Демьяненко завоевал серебро в состязаниях каниостов на дистанции 200 метров. Спортсмен из Черкасс в который раз подтвердил свой мировой класс, и пусть Валентин не смог отстоять титул чемпиона мира 2005 года (год назад Демьяненко на 200-метровке завоевал для Украины единственную награду чемпионата мира), но без медали с чемпионата мира он не возвращается. Всего 348 тысячных секунды Демьяненко проиграл россиянину Николаю Липкину, передает «Наш спорт».



Ещё одну медаль в состязаниях на 200 метрах завоевал байдарочник Михаил Кремер. Одессит стал бронзовым призёром чемпионата мира, уступив 0.318 секунды победителю, немцу Роналду Раухе. На 12 сотых секунды опередил Михаила серебряный призёр чемпионата мира, испанец Карлос Перес Риал.