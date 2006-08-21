Моуриньо: Шевченко полезен, даже когда не забивает

В первом туре чемпионата Англии "Челси" со счётом 3:0 переиграл клуб "Манчестер сити". Форвард национальной сборной Украины Андрей Шевченко вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут игры.



Забитыми голами и результативными передачами наш форвард сегодня не отмечался. Один раз Шевченко "забежал" в оффсайд, и только благодаря этому эпизоду попал в итоговый протокол матча, передает «Наш спорт».



Впрочем, даже когда Шевченко не забивает наставник "Челси" находит слова в его поддержку. После игры Моуриньо сказал: "Сегодня вы увидели насколько полезным может быть Андрей, даже если он не забивает. По ходу матча за ним постоянно присматривали два игрока, а значит у остальных наших футболистов было больше возможностей для атаки. Шевченко забил гол "Ливерпулю", но мы проиграли, сегодня он не забивал - но помог команде выиграть. Такой вариант меня устраивает больше".