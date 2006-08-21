Чемпионат Украины. 4-й тур. Результаты матчей

21 августа 2006, 11:12

Прошли матчи четвертого тура чемпионата Украины по футболу в высшей лиге. Предлагаем их результаты.

«Заря» - «Динамо» (Киев) – 1:2
Заря: Козаченко, Задорожный, Канюк, Храмцов, Ибанда, Городов (Доценко, 78), Смалько, Онищенко, Малыгин, Кирилов, Митерев (Пищур, 87).
Динамо: Рыбка, Родриго, Гавранчич, Несмачный, Маркович, Юссуф, Корреа (Михалик, 82), Ринкон (Верпаковскис, 28), Ребров, Гусев (Ротань, 61), Шацких.
Голы: Кирилов, 4 - Малыгин, 8, автогол. Родриго, 73.

"Кривбасс" Кривой Рог - "Черноморец" - 2:2 (1:2)
"Черноморец": Г. Альтман, Полтавец (Кирильчик, 90+4), Билозор, Луценко (Бугаев, 75), Кирлик (капитан), Зотов (Гилазев, 17), Мжаванадзе, Нижегородов, Даниловский, Канделаки, Шищенко.
"Кривбасс": Бажан, Яксманицкий, Дуньич, Сачко, Бурдули, Епуряну (Тришович, 56), Олефир (Попович, 73), Шевелюхин, Гигиадзе (капитан), Поклонский (Шкемби, 26), Коротецкий.
Голы: Бурдули (22), Гигиадзе (76-пенальти) Кирлик (42-пенальти), Полтавец (45+1).

«Арсенал» - «Металлург» (Зп.) – 1:0
Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Мизин, Джакобия (Головко, 87), Закарлюка, Брглес, Бредун, Канкава, Шандрук.
Металлург: Глущенко, Полевой, Челядинский, Карамушка, Квирквелия, Любарский (Тасевский, 58), Михайленко, Годин (Силюк, 66), Кашевский, Кабанов, Демченко (Селак, 55).
Голы: Канкава, 52.

«Металлург» (Д) – «Шахтер» - 0:0
Металлург: Вирт, Бусаиди (Оливейра, 62), Мельник, Не, Нзело-Лэмби, Фернандес, Чечер, Абдулайе, Де Соуза (Миту, 77), Деметрадзе (Круифф, 85), Приемов.
Шахтер: Плетикоса, Левандовски, Хюбшман, Вукич (Воробей, 46), Дуляй, Матузалем (Фернандиньо, 35), Тимощук, Ткаченко, Шевчук, Брандао (Окодува, 67), Марика.

«Ворскла» - «Сталь» - 1:0
Ворскла: Пятов, Стоян, Маркоски (Артюх, 60), Ликиою, Грумич, Кондратюк (Попов, 83), Кравченко, Цурри, Медведев (Чижов, 66), Ярмаш, Далкку.
Сталь: Комарницкий, Гаврюшов, Половков, Шуга, Грнчаров, Акобян (Окана-Стази, 81), Горбушин (Касьянов, 78), Бито (Грибанов, 76), Меликян, Окуново, Гомес.
Голы: Ликиою, 7.

«Таврия» - «Днепр» - 0:0
Таврия: Тодич, Першин, Омоко, Цилиншек, Зельмикас, Шутов, Эдмар (Жуниор, 80), Корнев, Иванов, Ковпак, Гоменюк (Василяускас, 87).
Днепр: Кернозенко, Шелаев, Корниленко (Балабанов, 87), Бартулович (Матюхин, 53), Сердюк, Русол, Шершун, Аладашвили, Кравченко, Давидсон (Грицай, 69), Назаренко.

«Металлист» - «Карпаты»
Металлист: Горяинов, Бордиян (Рыкун, 34), Обрадович, Бабич, Ганчаржик, Кузнецов, Валяев, Данилов, Девич, Диденко, Фомин (Папа Гуйе, 78).
Карпаты: Тлумак, Федоров, Распопов, Ищенко, Пшеничных, Шмаков (Годвин, 68), Кобин, Худобяк, Сучков (Тымчишин, 57), Роша, Идахор (Фещук, 81).
Голы: Диденко, 67 - Распопов, 7.

«Ильичевец» - ФК «Харьков» - 2:1
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Краснопёров, Есин, Мазуренко, Кривошеенко, Мальцев (Лащенков, 86), Скоба (Платонов, 79), Ярош (Левига, 72), Конюшенко, Цыхмейструк.
ФК Харьков: Худжамов, Комарницкий, Дербель, Яценко, Опря, Березовчук (Кицута, 77), Гунчак (Максимов, 85), Чеберячко, Сытник, Целых (Рибейро, 65), Гладкий.
Голы: Есин, 50. Скоба, 76 - Гладкий, 47.

После четырех туров с 12 очками лидирует киевское «Динамо». На два очка от него отстают донецкий «Шахтер» и столичный «Арсенал». Замыкает турнирную таблицу алчевская «Сталь», в "активе" которой пока только поражения.

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