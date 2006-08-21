Кабаева выиграла четыре «золота»

В Баку в рамках Года Азербайджана в России прошла матчевая встреча по художественной гимнастике между двумя странами среди взрослых и юниорок. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила агентству «Весь спорт», что в турнире многоборья победила олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева, второе место заняла пятикратная чемпионка мира 2005 года Ольга Капранова.



«Я все еще отбираю команду для участия в сентябрьском чемпионате Европы, который пройдет в Москве, - призналась Винер. – Взрослые девочки разыграют на нем только один комплект медалей – в многоборье. Поэтому основное внимание я сейчас уделяю именно сумме четырех упражнений. К сожалению, за день до отъезда на встречу в Азербайджан простыла и осталась в Москве Вера Сесина, которая в рейтинге на участие в чемпионате Европы пока занимает «проходное» второе место, опережая Ольгу Капранову. В сборной Азербайджана травму ноги получила Динара Гиматова, и тоже не выступала. Так вот, в многоборье уверенно победила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Я очень довольная, с каким настроением она выступает. Второе место заняла Ольга Капранова, третьей стала Алия Гараева», передает «Газета.Ru».



Винер также сообщила, что в отдельных упражнениях три золотые медали из четырех также выиграла Алина Кабаева (с булавой, мячом и скакалкой), а четвертую (с летной) – Алия Гараева.