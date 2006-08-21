«Спартак» не купит Аленичева

Спортивный директор "Спартака-МЖК"Сергей Ильев опроверг информацию о возможном появлении в команде Дмитрия Аленичева. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



"Нам очень льстит, что, по мнению болельщиков, живо муссирующих тему появления в команде Аленичева, "Спартак-МЖК" достиг уровня, позволяющего приглашать футболистов такого масштаба. Однако надо объективно оценивать ситуацию: его трансферная стоимость, как и условия личного контракта, не по карману даже клубам первого дивизиона. Селекция "Спартака-МЖК" практически завершена, передает «Газета.Ru».



В сферу интересов входит только один нападающий, выступающий рангом выше. В любом случае, и президент клуба Евгений Малютин и главный тренер Илья Цымбаларь убеждены: у нас сложилась команда, способная решить поставленную перед ней высокую задачу", – прокомментировал Ильев для официального сайта клуба.