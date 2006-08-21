Грузия пригласила Зидана

Грузинская федерация футбола направила в адрес своих французских коллег письмо для Зинедина Зидана с приглашением приехать 2 сентября в Тбилиси на отборочный матч Евро-2008 между командами Грузии и Франции. Вместе с Зиданом приглашение получил и кандидат в президенты УЕФА, член исполкома ФИФА Мишель Платини.



Как передает ИТАР-ТАСС, ответ Зидана на приглашение пока не получен. Напомним, что легендарный французский футболист завершил карьеру после ЧМ-2006, на котором был признан лучшим игроком. Зидан довел сборную Франции до финала, в котором его команда уступила по пенальти сборной Италии.

Экс-капитан французской команды ту встречу не доиграл, поскольку за 10 минут до окончания финального поединка был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци. Этот эпизод стал главным скандалом мирового первенства в Германии, а Зидан по итогам разбирательства получил трехматчевую дисквалификацию.



Игра Грузия – Франция состоится на стадионе имени Бориса Пайчадзе, который впервые за последние 30 лет подвергся масштабной реконструкции. На стадионе проведены работы по установке пластиковых сидений на 60 тысяч человек, уложено новое покрытие, созданы новая ложа прессы и видеотабло.