Сафин вылетел из сотни сильнейших теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг АТР, в котором бывший лидер мирового тенниса россиянин Марат Сафин впервые за последние восемь лет не вошел в сотню сильнейших. Неудачи на двух подряд турнирах серии "Мастерс" в Торонто и Цинциннати отодвинули его на 104-е место в рейтинге с 400 очками в активе.



Напомним, что на этих турнирах Сафин проигрывал в первом же круге. С начала нынешнего сезона лучшим достижением победителя открытого чемпионата США-2000 и открытого чемпионата Австралии-2005 стал выход в полуфинал турнира в Вашингтоне. В прошлом сезоне перед открытым чемпионатом Франции он получил травму колена, с которой отыграл и "Ролан Гаррос" и Уимблдон, но затем надолго выбыл из строя.

На прошлой неделе он также попал в автомобильную аварию, в результате которой его машина была полностью разбита, но сам теннисист не пострадал. Следующим турниром Марата Сафина станет открытый чемпионат США, который стартует 28 августа. В прошлом году россиянин пропустил этот турнир, поэтому если в нынешнем году он пройдет хотя бы два круга, то имеет шанс вновь подняться в сотню сильнейших в рейтинге АТР, передает «Лента.ru».



Лучшим из россиян в рейтинге является Николай Давыденко, который с 2085 очками занимает седьмое место. Дмитрий Турсунов с 1125 очками находится на 26-м месте, а Игорь Андреев, который уже давно не выходит на корт из-за травмы, с 1030 очками расположился на 29-м месте. Возглавляет рейтинг швейцарец Роже Федерер (7295 очков), а на втором месте находится испанец Рафаэль Надаль (4625 очков).