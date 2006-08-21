Шведский форвард избил игрока соперников

Нападающий сборной Швеции, бывший форвард "Селтика" и "Барселоны" Хенрик Ларссон, который перед началом нынешнего сезона перешел в "Хельсинборг", во время четвертьфинального матча Кубка страны с "Эльфсборгом" ударил кулаком в живот игрока этой команды Йона Йонссона.



Йонссон после удара упал на поле. Несмотря на оказание медицинской помощи, он не смог продолжить игру, передает Reuters. Арбитр матча не заметил, что произошло, и не вынес Ларссону никакого наказания. Знаменитый нападающий забил второй гол своей команды и помог ей в итоге добиться победы по пенальти (основное и дополнительное время завершилось вничью 4:4).



После окончания поединка о поведении Ларссона в полицию сообщил один из болельщиков, присутствовавших на матче. Прокурор Хельсинборга Свен-Эрик Альхем заявил, что в отношении футболиста открыто расследование. "На спортивных аренах должны соблюдаться нормы, которые приняты в обществе. На мой взгляд, ситуация ясна. Нужно выяснить только, являются ли действия Ларссона нападением", - отметил он, передает «Лента.ru».



Сам Ларссон в интервью телеканалу TV4 заявил, что он просто хотел оттолкнуть Йонссона, который держал его за футболку.