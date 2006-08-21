Фанаты «разбомбили» дом наставника сборной Швеции

Сегодня ночью группа футбольных хулиганов напала на дом старшего тренера сборной Швеции по футболу Ларса Лагербека в пригороде Стокгольма.



Нападавшие, некоторые из которых были в масках, кидали камни и разбили окно, а перед домом повесили плакат "Ларс, уходи!". Они выкрикивали угрозы в адрес тренера, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Эту выходку футбольных экстремистов не поддерживает большинство шведских болельщиков. Однако критика наставника сборной после второго за лето поражения от сборной Германии (недавний контрольный матч был проигран со счетом 0:3, а первое фиаско случилось на ЧМ) в Швеции усиливается. Минут через десять хулиганы скрылись, а через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, которые пытаются найти злоумышленников.