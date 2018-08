Футбол. «Эвертон » подал в суд на Руни

Главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон" Дэвид Мойес подал в суд на звезду национальной сборной Уэйна Руни. Наставника оскорбила часть автобиографии игрока (My Story So Far), в которой он рассказывает о годах, проведенных в "Эвертоне", и в частности, о своем уходе в "Манчестер Юнайтед".



Руни пишет, что он покинул клуб из Ливерпуля в первую очередь из-за конфликта с Мойесом. По словам игрока, главный тренер начал завидовать его постоянно растущей популярности и сделал все, чтобы Руни ушел из "Эвертона". Кроме того, Руни упрекает Мойеса в разглашении конфиденциальной информации и сумме трансфера (30 миллионов фунтов стерлингов).



Теперь наставник требует от футболиста извинений и, возможно, публичного опровержения части его книги. В то же время, как отмечает издание The People, издатели, выпустившие произведение игрока, пока не получали никаких официальных писем в свой адрес, передает «Лента.ru».



Уэйн Руни провел в "Эвертоне" два года (2002-2004) и покинул команду в августе 2004 года после успешного выступления в составе сборной Англии на Евро-2004. Переговоры о его трансфере прошли в рекордно короткие сроки, и этот переход до сих пор считается одним из самых противоречивых в новейшей истории английского футбола.