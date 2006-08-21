Федотов: Российских арбитров надо проверять на алкоголь

Главный тренер московского "Спартака" Владимир Федотов не видит смысла подавать жалобу на судейство в матче с "Лучом-Энергией" (Владивосток), во время которого боковой судья не усмотрел чистый гол, забитый спартаковцами.



"Во-первых, на очень высоком уровне отсудил главный арбитр из Японии. Что же касается российских боковых арбитров, то налицо очень серьезная болезнь. Это уже не первый подобный случай - такая же ошибка была в Томске. Вот сейчас я просматривал запись эпизода с голом Баженова и сделал вывод: как лайнсмен мог увидеть, что мяч пересек линию ворот, если он попросту не добежал? Это говорит о том, что физическое состояние судей, готовность к матчам - безобразные. И за этим надо следить! У летчиков перед вылетом берут пробы на наличие алкоголя в крови - такие же надо брать и у судей. Потому что чем они занимаются перед играми - неизвестно", - сказал Федотов в газете «Спорт Экспресс».



В то же время, рулевой "Спартака" не скобенен думать, что в действиях бокового судьи Малородова намеренный умысел. К слову, последний после матча признал свою ошибку и извинился перед начальником "Спартака" Валерием Жиляевым.