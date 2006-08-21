Стюард: Для Кличко опаснее Шеннон, чем Маскаев

По мнению известного американского специалиста Эммануэля Стюарда, являющегося тренером чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF украинца Владимира Кличко, наиболее опасным соперником для его подопечного в поединке 11 ноября станет Шеннон Бриггс, кандидатура которого, по заявлениям всех заинтересованных сторон, уже практически утверждена.



"Шеннон Бриггс является единственным тяжеловесом, которого я бы не хотел видеть на одном ринге с Владом, - сказал Стюард. - Он обладает очень быстрыми руками и вполне может посостязаться с моим подопечным в габаритах и силе", передает «Спорт Экспресс».



Манеру боя Бриггса Стюард сравнил с тем, как проводил свои поединки южноафриканец Корри Сандерс, который нанес Кличко самое сокрушительное поражение в его карьере. "Корри был таким же большим и быстрым, как Бриггс, - считает Стюард. - Шеннон гораздо опаснее, чем Олег Маскаев, боя с которым сейчас все так хотят".