«Ливерпуль» сыграет в Киеве с ослабленной обороной

Ответный поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы «Ливерпуль» будет вынужден проводить без Джейми Каррагера и Йон-Арне Риисе, сообщает официальный сайт УЕФА.



Защитники мерсисайдского клуба получили травмы в стартовом матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» и проведут в лазарете как минимум по полмесяца.



Воскресный визит защитников к доктору показал, что Каррагер повредил медиальные связки голеностопа, а у Риисе проблемы с боковыми. «Ожидается, что в течение двух-трех недель они не смогут тренироваться», - говорится в заявлении «Ливерпуля».



С «Маккаби» мерсисайдцы сыграют во вторник в Киеве, куда матч был перенесен из соображений безопасности. На «Энфилде», где Каррагер и Риисе появились в стартовом составе, «Ливерпуль» одолел израильтян со счетом 2:1. Участие защитников в ближайших матчах своих сборных также под вопросом. Англия, которую представляет Каррагер, 2 и 6 сентября померяется силами с Андоррой и Македонией, а норвежцы в эти же дни встретятся соответственно с Венгрией и Молдовой.