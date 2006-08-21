Блохин и Суркис получили ордена Ярослава Мудрого

Президент Украины Виктор Ющенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени главного тренера национальной сборной команды Украины по футболу Олега Блохина и президента Федерации футбола Украины, члена Исполкома УЕФА, члена Комитета национальных ассоциаций ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.



Они удостоены наград «за достижение высоких спортивных результатов на чемпионате мира по футболу 2006 года (Федеративная Республика Германия), выявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины».



Орденом «За заслуги» II степени Президент наградил тренеров национальной сборной команды Украины по футболу Владимира Веремеева и Олега Кузнецова. А тренер национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Баль награжден орденом «За заслуги» III степени.



Кроме того, орденом «За мужество» III степени награждены все члены сборной команды Украины по футболу.