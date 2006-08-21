Ющенко дал Ахметову орден

Президент Украины Виктор Ющенко наградил народного депутата Украины, почетного президента акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» Донецк» Рината Ахметова орденом «За заслуги» І степени. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.



Этой же награды удостоены вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский, президент акционерного общества «Киивстар Дж.Ес.Ем.» Игорь Литовченко, президента акционерного общества «Оболонь», почетный президент футбольного клуба «Оболонь» Александр Слободян, президент акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо» Киев» Игорь Суркис, первый вице-президент Национального олимпийского комитета, исполнительный директор Исполнительной дирекции Евро–2012 Иван Федоренко.



Согласно сообщению, они удостоены награды «за весомый личный вклад в развитие отечественного футбола, достижение высоких спортивных результатов футбольными сборными командами Украины, подготовку спортсменов международного класса».