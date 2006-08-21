Ющенко посетит матч «Ливерпуль»–«Маккаби»?

Завтра в Киеве на матче «Ливерпуль» (Англия) – «Маккаби» (Израиль), скорее всего, будет присутствовать Президент Украины Виктор Ющенко. Об этом своих журналистов официально уведомил сам клуб «Маккаби», передает корреспондент «Главреда».



Матч был перенесен в Киев из соображений безопасности. На «Энфилде», где Каррагер и Риисе появились в стартовом составе, «Ливерпуль» одолел израильтян со счетом 2:1. Участие защитников в ближайших матчах своих сборных также под вопросом. Англия, которую представляет Каррагер, 2 и 6 сентября померяется силами с Андоррой и Македонией, а норвежцы в эти же дни встретятся соответственно с Венгрией и Молдовой.