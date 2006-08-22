Потасовку и стрельбу устроили в харьковском Дворце спорта

Во Дворце спорта в Харькове произошла стрельба. Об этом сообщил центр связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области, передает «Газета.Ru».



По предварительным данным, во Дворце спорта после тренировки хоккеистов старшей группы между тренером-преподавателем клуба-школы «Дружба-78» и рабочим спортшколы произошел конфликт. В конфликт вмешались около 25 человек: хоккеисты, их родители, а также директор Харьковской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Сергей Брижа.

В ходе конфликта началась потасовка. Брижа достал газовый пистолет и сделал несколько выстрелов. При этом один из участников конфликта получил ожог. После этого Брижа ушел в свой рабочий кабинет.