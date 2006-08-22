Обнародован допинг-дневник олимпийского чемпиона

Датская газета Politiken опубликовала так называемый допинг-дневник олимпийского чемпиона в разделке Тайлера Хэмилтона. Согласно этой публикации, гонщик принимал ЕРО, гормоны роста и инсулин в течение 114 дней 2003 года. Газета ссылается в качестве источника на документы, обнаруженные в бумагах печально известного доктора Фуэнтеса, передает «Спорт Экспресс».



Напомним, что в 2003 году Хэмилтон финишировал четвертым в "Тур де Франс", выступая за датскую команду CSC. Босс команды - победитель "Большой петли"-96 Бьярне Рийс - уже заявил, что не был в курсе того, чем врачи потчевали его гонщика.



"Хочу напомнить, что во время гонки команда живет в отелях, а не в тюрьмах строгого режима. То есть после этапов гонщики расходились по номерам и могли заниматься чем угодно", - прокомментировал ситуацию Рийс.