Ляхович: Кличко играет на публику

Белорусский тяжеловес, чемпион мира по версии WBO Сергей Ляхович заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом. По его словам, многочисленные заявления Кличко о том, что Ляхович боится с ним драться - лишь игра на публику.



Белорус бросал украинцу вызов, но тот отказался, передает «SPORT.RU». На вопрос, почему все четыре чемпионских титула принадлежат выходцам из СССР, Ляхович ответил, что они просто больше работают и хотят познать тонкости бокса от "а" до "я". Американских же боксёров спортсмен назвал "ленивыми котами", которые не хотят учиться и пытаются победить только за счёт физической подготовки.