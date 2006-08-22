Теннис. Навратилова и Петрова победили в Монреале

Мартина Навратилова и Надежда Петрова стали победительницами турнира ВТА в Монреале в парном разряде, обыграв вторых сеяных Кару Блэк и Анну-Лену Гренефельд в финальном матче, перенесенном из-за дождя. В течение двух сетов Навратилова и Петрова позволили своим соперницам взять лишь три гейма.



Для Навратиловой, которая в скором времени отметит пятидесятилетие и окончание спортивной карьеры, этот титул стал 177-м в парном разряде (первая победа датируется далеким 1974 годом) и вторым в сезоне. Петрова завоевала 12-й титул в карьере в паре, передает «Советский Спорт».



Турнир ВТА. Монреаль (Канада). Призовой фонд – 1340000 долларов



Парный разряд. Финал



Мартина Навратилова/Надежда Петрова (США/Россия) – Кара Блэк/Анна-Лена Гренефельд (Зимбабве/Германия, 2) – 6:1, 6:2