Кармазин выйдет на ринг в ноябре

Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF в первом среднем весе (категория до 69,9 кг) россиянин Роман Кармазин, уступивший свой пояс 8 июля американцу Кори Спинксу, выйдет на ринг уже в ноябре этого года. Агентству «Весь спорт» об этом рассказал менеджер боксера Стивен Баш.



«Роман сейчас отдыхает от бокса с семьей, до сих пор восстанавливается после тяжелого боя со Спинксом, - рассказал Баш. – По нашей договоренности, в октябре он должен приступить к интенсивным тренировкам в Лос-Анджелесе, а пока просто поддерживает форму. На данный момент у нас не совсем ясная ситуация с его ближайшим поединком. После поражения от Спинкса мы обратились с предложением организовать матч-реванш. Но Спинкс, похоже, откажется, потому что, как и остальные кандидаты, которым мы предлагали выйти на ринг против Романа, не горит желанием драться с ним. В то же время Дон Кинг предлагает нам пока несерьёзных соперников, встреча с которыми ничего не даст ни в финансовом, ни и спортивном плане. Однако в любом случае в ноябре Кармазин точно выйдет на ринг. У нас уже есть некоторые договоренности, о которых я пока умолчу, что позволяет мне говорить об этом с уверенностью», передает «Газета.Ru».