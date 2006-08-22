Формула-1. Пьяный Райкконен потерял документы и деньги

Один из лучших гонщиков "Формулы-1", лидер команды McLaren-Mercedes финн Кими Райкконен потерял паспорт, водительские права и бумажник, в котором находилось семь с половиной тысяч долларов. Это произошло во время вечеринки команды Red Bull, на которую был приглашен вице-чемпион мира прошлого года.



Издание Bild am Sonntag утверждает, что финн перебрал спиртного и не контролировал свои действия. Вечеринка Red Bull прошла на следующий день после завершения Гран-при Венгрии, на котором Райкконен не смог доехать до финиша из-за технических проблем с болидом, однако известно о ней стало только через две недели, передает «Лента.ru».



Напомним, что это уже не первый случай, связанный с пристрастием Кими Райкконена к алкогольным напиткам. В ноябре 2004 года, после окончания чемпионата мира, финское издание "7 paivaa" ("7 дней") опубликовало материал о том, как гонщик "Формулы-1" проводил свой отпуск.



В одном из развлекательных заведений на Канарских островах гонщик залез на сцену, повернулся к зрителям спиной и спустил штаны. При этом Райкконен упал, не сумев удержать равновесие. Его поднял на ноги финский певец Дэнни, исполнявший одну из песен знаменитого Фрэнка Синатры. В 2003 году Райкконен также в нетрезвом состоянии упал в море с яхты и чудом был спасен.