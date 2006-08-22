Луценко опасается терактов на матче Ливерпуль-Маккаби

Милиция намерена усилить охрану порядка во время футбольного матча между командами «Маккаби» (Израиль) и «Ливерпуль» (Великобритания), который состоится во вторник вечером на стадионе «Динамо» в Киеве. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко, передают Українські Новини.



«Милиция приведена в специфический режим работы, и в этот раз наше присутствие будет намного большим, чем во время обычных футбольных матчей», - сказал министр.



По его словам, особое внимание милиция уделит предотвращению террористических актов. «Этот матч является очень не простым, потому что и Великобритания, и Израиль - это страны, в которых в последнее время происходила серия или попыток, или совершений террористических актов», - сказал министр.



По его словам, предотвращение возможных терактов беспокоит МВД больше, чем возможные потасовки между болельщиками 2-х команд. «То, что болельщики набьют друг другу разные места, меня не столько беспокоит, как возможность расистских или террористических проявлений во время этого матча», - подчеркнул министр.



Ответный матч между «Маккаби» и «Ливерпулем» (первый матч был проведен в Великобритании и закончился победой «Ливерпуля» 2:1), который проходит в рамках квалификационного турнира Лиги чемпионов, был перенесен из Хайфы (Израиль) в Киев в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.