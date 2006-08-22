За победу над «Динамо» туркам сулят огромную премию

Как сообщает турецкая газета "Sabah" руководство "Фенербахче" предложила игрокам для лучшей мотивации большие премиальные за победу с нужным счетом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".



В случае, если турецкий клуб пройдет в следующий этап, руководство "Фенербахче" приняло решение выплатить команде 1 миллион долларов. "Эта новость воздействовала на игроков "Фенербахче" как допинг", - отмечает турецкая газета.



Как пишет другая турецкая газета "Fanatik", до матча в Киеве за проход в следующий этап руководство обещало выплатить по 25 тысяч евро каждому игроку. Но теперь бонусы утроили и за победу с нужным счетом в ответном матче каждому из них заплатят по 75 тысяч евро, передает «Динамомания».