Вратаря сборной ограбили дважды за две недели

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин пострадал от грабителей второй раз за последние две недели. Сначала у него угнали джип Toyota Land Cruiser 100, а когда он поехал покупать новую машину, то лишился сумки с документами и деньгами.



"Мы с женой приехали на нашей второй машине в автосалон. В автомобиле оставили нашу знакомую. К ней подошел человек и начал лезть в окно. Девушка открыла дверь, стала его прогонять, а в это время на заднее сиденье запрыгнули подельники, стащили сумку и сбежали", - рассказал вратарь «Комсомольской правде».



По словам Нигматуллина, в сумке было около пяти тысяч рублей, страховка, заграничные паспорта, права и кредитные карточки. Бывший страж ворот национальной сборной и "Локомотива" рассказал также, что угнанный у него джип так и не нашли, но поскольку машина была застрахована, он получил за нее деньги.