Рейтинг лучших теннисисток планеты

Ассоциация женского тенниса (WTA) опубликовала сегодня новый рейтинг. В верхней части таблицы изменений не произошло – в первой пятерке первую строчку удерживает француженка Амели Моресмо, за ней следуют две бельгийки - Ким Клийстерс и Жюстин Энен-Арденн а так же две россиянки - Мария Шарапова и Елена Дементьева соответственно. (В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе).
Теннис. Рейтинг WTA (22.08.2006):
1. (1) Амели Моресмо (Франция) - 3.558 очков
2. (2) Ким Клийстерс (Бельгия) - 3.060
3. (3) Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 2.883
4. (4) Мария Шарапова (Россия) - 2.739
5. (5) Елена Дементьева (Россия) - 2.167
6. (6) Надежда Петрова (Россия) - 2.108
7. (7) Светлана Кузнецова (Россия) - 1.987
8. (8) Патти Шнидер (Швейцария) - 1.793
9. (12) Мартина Хингис (Швейцария) - 1.681
10. (9) Николь Вайдишова (Чехия) - 1.623
11. (10) Линдсэй Дэвенпорт (США) - 1.588
12. (11) Анастасия Мыскина (Россия) - 1.441
13. (14) Динара Сафина (Россия) - 1.416
14. (13) Мари Пирс (Франция) - 1.411
15. (15) Франческа Скьявоне (Италия) - 1.278
16. (16) Анна-Лена Грёнефельд (Германия) - 1.252
17. (19) Ана Иванович (Сербия) - 1.173
18. (18) Даниэла Гантухова (Словакия) - 958
19. (17) Флавия Пеннетта (Италия) - 899
20. (21) Елена Янкович (Сербия) - 849
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59. (59) Алена Бондаренко (Украина) - 397,75
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74. (75) Юлиана Федак (Украина) - 354,50
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92. (92) Ольга Савчук (Украина) - 297,75
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97. (96) Юлия Бейгельзимер (Украина) - 286