Рейтинг лучших теннисисток планеты

Ассоциация женского тенниса (WTA) опубликовала сегодня новый рейтинг. В верхней части таблицы изменений не произошло – в первой пятерке первую строчку удерживает француженка Амели Моресмо, за ней следуют две бельгийки - Ким Клийстерс и Жюстин Энен-Арденн а так же две россиянки - Мария Шарапова и Елена Дементьева соответственно. (В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе).



Теннис. Рейтинг WTA (22.08.2006):



1. (1) Амели Моресмо (Франция) - 3.558 очков

2. (2) Ким Клийстерс (Бельгия) - 3.060

3. (3) Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 2.883

4. (4) Мария Шарапова (Россия) - 2.739

5. (5) Елена Дементьева (Россия) - 2.167

6. (6) Надежда Петрова (Россия) - 2.108

7. (7) Светлана Кузнецова (Россия) - 1.987

8. (8) Патти Шнидер (Швейцария) - 1.793

9. (12) Мартина Хингис (Швейцария) - 1.681

10. (9) Николь Вайдишова (Чехия) - 1.623

11. (10) Линдсэй Дэвенпорт (США) - 1.588

12. (11) Анастасия Мыскина (Россия) - 1.441

13. (14) Динара Сафина (Россия) - 1.416

14. (13) Мари Пирс (Франция) - 1.411

15. (15) Франческа Скьявоне (Италия) - 1.278

16. (16) Анна-Лена Грёнефельд (Германия) - 1.252

17. (19) Ана Иванович (Сербия) - 1.173

18. (18) Даниэла Гантухова (Словакия) - 958

19. (17) Флавия Пеннетта (Италия) - 899

20. (21) Елена Янкович (Сербия) - 849

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59. (59) Алена Бондаренко (Украина) - 397,75

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74. (75) Юлиана Федак (Украина) - 354,50

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92. (92) Ольга Савчук (Украина) - 297,75

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97. (96) Юлия Бейгельзимер (Украина) - 286