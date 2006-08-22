«Фенербахче» обзавелся уругвайцем Лугано

«Фенербахче» приобрел у «Сан-Паулу» уругвайского центрального защитника Диего Лугано, за которого было заплачено 7,5 миллионов евро.



Вице-президент "Фенербахче" Махмут Узлу объявил о том, что Диего Лугано, подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. "Впервые мы обратили внимание на этого футболиста три года назад, но заполучить его удалось только сейчас, - рассказал Узлу. - Именно его нам и не хватало в защитной линии. Надеюсь, Лугано быстро освоится в команде", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Лугано, который провел десять матчей за сборную Уругвая, заявил: "Я сделаю все, чтобы болельщики не остались разочарованными. Очень рад, что переезжаю в Турцию". Защитник перебрался в "Сан-Паулу" в 2003 году, отпраздновав с бразильской командой триумф в Кубке Либертадорес и клубном чемпионате мира ФИФА. В "Фенербахче" он будет играть под 35-м номером.