«Бешикташ» приобрел звезду бразильского футбола

"Бешикташ" увеличил свой бразильский легион, приобретя у "Коринтианс" полузащитника Рикардиньо, с которым заключен 2-летний контракт.



30-летний футболист согласился на переезд в Турцию после общения с соотечественниками, выступающими в этой команде. "Я говорил о "Бешикташе" с Клеберсоном, Бобо и Марсио Нобре, а также за последние десять дней навел справки о клубе в интернете, - сообщил Рикардиньо. - Наша задача - сосредоточиться на чемпионате Турции, а затем достойно сыграть в Кубке УЕФА. Мы надеемся многого добиться", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Рикардиньо, который отпраздновал триумф на чемпионате мира-2002 в составе сборной Бразилии и два раза выходил на замену на ЧМ-2006, ранее выступал за бразильские "Парана Клуб", "Сан-Паулу" и "Сантос". В то же время, сезон 1998/99 он провел в "Бордо", а спустя пять лет был отдан в аренду "Мидлсбро", в составе которого так ни разу и не появился на поле.