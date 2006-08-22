Билич: Мы не боимся Россию

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич дал пресс-конференцию. Как сообщает Reuters, на ней он прокомментировал предстоящий отборочный матч Евро-2008 против сборной России.



"Новый тренер сборной России Гус Хиддинк, по-моему, входит в число лучших тренеров мира. А российские игроки находятся в хорошей форме, потому что у них за плечами 15 туров национального чемпионата. Однако мы не боимся и попробуем продолжить нашу победную серию, начатую в гостевом матче с Италией (2:0)", - заявил Билич, передает «Газета.Ru».